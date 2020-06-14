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  4. Son dakika: Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatında göçük!

Son dakika: Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatında göçük!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:28 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İnşaat alanında arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatında göçük!

Son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında göçük meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

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1 İŞÇİYE ULAŞILDI

Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı.

Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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