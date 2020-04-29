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  4. Son dakika! Pendik'te döküm atölyesinde patlama: 1 yaralı

Son dakika! Pendik'te döküm atölyesinde patlama: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.

Patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralandı. Olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü.

Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

(DHA)

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