Son dakika! Pendik'te döküm atölyesinde patlama: 1 yaralı

Patlama ile birlikte binan\u0131n duvarlar\u0131 y\u0131k\u0131l\u0131rken, 1 \u00e7al\u0131\u015fan yaraland\u0131. Olay yerine itfaiye sevk edildi. \n\u0130tfaiye ekipleri yang\u0131na m\u00fcdahale edip k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. \nYaral\u0131 ambulansla hastaneye sevk edildi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAcun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n takdir etti\u011fi Survivor Evrim Keklik'in s\u0131rr\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Ciple hastaneye girmeye kalkt\u0131K\u00f6t\u00fc niyetli ev sahiplerinin hedefi kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen kad\u0131nlar oldu