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Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları

09.04.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı peş peşe düğmeye bastı.

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İSTANBUL'DA DA 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi.

Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.


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fetö Ankara İstanbul

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