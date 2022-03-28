HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Son dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı, 6 vaka tespit edildi

Son dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı, 6 vaka tespit edildi

28.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çocuklarda aşılama oranındaki düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, en son 2009 yılında görülen menenjit vakasının bu yıl yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Şu ana kadar 6 vaka tespit edildiğini belirten Ceyhan, "Uyarılarımız dikkate alınmadı. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır." diye konuştu.

Son dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı, 6 vaka tespit edildi

Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan bu kez başka hastalıklar için uyardı. 12 yıldır görünmeyen menenjitte bu yıl 6 vaka saptadıklarını açıklayan Ceyhan, çocuk felci için de endişelendiren ifadeler kullandı.

CEYHAN: 12 YIL SONRA MENENJİT VAKASI TESPİT EDİLDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çarpıcı bir uyarı yaptı. Çocukluk çağı aşılama oranının çok düştüğünü vurgulayan Ceyhan, bu yıl 6 menenjit vakası saptandığını açıkladı. Prof. Dr. Ceyhan sosyal medya hesabından yayınladığı tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:

"AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞTÜ"

Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

aasd

"BU YIL 6 VAKA TESPİT EDİLDİ"

Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

"POLİO VAKALARIN GÖRÜNMESİ YAKINDIR"

Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.
Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının (çocuk felci)görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum."

MENENJİT NEDİR?

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır. Menenjitler her yaşta görülebilmekle beraber, yeni doğanlar ve 1 yaşından küçük çocuklarda risk oldukça yüksektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kanser erkeklerde daha fazla görülüyorBu kanser erkeklerde daha fazla görülüyor
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yokÇorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yok
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Anahtar Kelimeler:
menenjit Mehmet Ceyhan Aşı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.