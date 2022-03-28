Son dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan menenjit uyarısı: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı, 6 vaka tespit edildi

Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan bu kez başka hastalıklar için uyardı. 12 yıldır görünmeyen menenjitte bu yıl 6 vaka saptadıklarını açıklayan Ceyhan, çocuk felci için de endişelendiren ifadeler kullandı.

CEYHAN: 12 YIL SONRA MENENJİT VAKASI TESPİT EDİLDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çarpıcı bir uyarı yaptı. Çocukluk çağı aşılama oranının çok düştüğünü vurgulayan Ceyhan, bu yıl 6 menenjit vakası saptandığını açıkladı. Prof. Dr. Ceyhan sosyal medya hesabından yayınladığı tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:

"AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞTÜ"

Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

"BU YIL 6 VAKA TESPİT EDİLDİ"

Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

"POLİO VAKALARIN GÖRÜNMESİ YAKINDIR"

Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.

Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının (çocuk felci)görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum."

MENENJİT NEDİR?

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır. Menenjitler her yaşta görülebilmekle beraber, yeni doğanlar ve 1 yaşından küçük çocuklarda risk oldukça yüksektir.



