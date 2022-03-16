Son dakika! Putin canlı yayında açıkladı: Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde devlet liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in ABD Kongresi'ne hitabından sonra Putin de kameralar karşısına geçti.

Putin'in açıklamalarından satır başları:



Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok. Ancak askeri harekattan başka seçeneğimiz de yoktu. Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.

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