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  4. Son dakika! Putin canlı yayında açıkladı: Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?

Son dakika! Putin canlı yayında açıkladı: Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?

16.03.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'yı işgal planları olmadığını belirterek, "Askeri harekattan başka bir seçeneğimiz yoktu". ifadelerini kullandı.

Son dakika! Putin canlı yayında açıkladı: Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde devlet liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in ABD Kongresi'ne hitabından sonra Putin de kameralar karşısına geçti.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok. Ancak askeri harekattan başka seçeneğimiz de yoktu. Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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