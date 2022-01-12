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  4. Son dakika: Raziye Oskay cinayetinde yeni detaylar! 10 yıldır ölümden kaçmış

Son dakika: Raziye Oskay cinayetinde yeni detaylar! 10 yıldır ölümden kaçmış

12.01.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mersin'de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla öldürülen Raziye Oskay cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının liseden bu yana saplantılı bir şekilde Raziye'nin peşini bırakmadığı öğrenildi. 6 aylık nişanlanma durumundan sonra Raziye'nin yüzüğü attığı ve aylarca şehir değiştirerek Barış Can U.'dan uzaklaşmak istediği belirtildi. Raziye'nin avukat kuzeni Meftun Uludoğan katilin, genç kızın hayatını kâbusa çevirdiğini söyledi.

Son dakika: Raziye Oskay cinayetinde yeni detaylar! 10 yıldır ölümden kaçmış

Son dakika: Kahreden bir kadın cinayeti haberi de Mersin'den geldi. İşe gitmek için evden çıkan ve otobüs durağına gelen 24 yaşındaki Raziye Oskay, eski nişanlısı Barış Can U.'nun silahlı saldırısına uğradı. 11 kurşunun isabet ettiği Oskay kanlar içinde yere yığıldı. Barış Can U. tutuklanırken, genç yaşında hayattan koparılan Raziye'nin ailesi yasa boğuldu.

RAZİYE OSKAY 10 YIL BOYUNCA ADETA ÖLÜMDEN KAÇMIŞ

Mersin Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken eski nişanlı Barış Can U., Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hukuk bürosundaki mesaisine giderken saldırıya uğrayan Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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10 YILDIR PEŞİNDEYDİ

Konuyla ilgili Sabah gazetesine açıklama yapan Raziye Oskay'ın kuzeni ve avukatı Meftun Uludoğan; "Raziye'ye lise yıllarından beri takıntılı olan bir adamdı. Yaklaşık 10 yıldır peşini bırakmadı. Tehditler şantajlarla kızı yanında tutmak istedi. Çok kötü biriydi. Geçen yıl belki nişanlanırsa düzelir diye Raziye nişan yaptı ama yine olmadı. 6 ay kadar önce nişanı attı. İstanbul'a gitti orada izini kaybettirmek istedi ama orada da buldu. Peşine düştü hiçbir şekilde rahat bırakmadı. Ne yapsa kızın peşinden düşmedi. En son işine gitmek için yolda otobüs beklerken 11 el ateş edip öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyoruz" dedi.

aanne


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ben artık kadınlara da bu tür erkeklere karşı silahlanın diyorum. Böyle aşk-sevgi olmaz.
bu ülkeye ağır cezalar lazım idam lazım hele şu adli kontrol şartıyla serbestliği tamamen kaldırın
eğer hak hukuk adalet varsa bu ülkede bu cani pislik katil daha fazla ekmek su verilmeden hemen asılır,hemde taxim meydanın da, emsal teşkil etmesi için..

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