Son dakika: Raziye Oskay cinayetinde yeni detaylar! 10 yıldır ölümden kaçmış

Son dakika: Kahreden bir kadın cinayeti haberi de Mersin'den geldi. İşe gitmek için evden çıkan ve otobüs durağına gelen 24 yaşındaki Raziye Oskay, eski nişanlısı Barış Can U.'nun silahlı saldırısına uğradı. 11 kurşunun isabet ettiği Oskay kanlar içinde yere yığıldı. Barış Can U. tutuklanırken, genç yaşında hayattan koparılan Raziye'nin ailesi yasa boğuldu.

RAZİYE OSKAY 10 YIL BOYUNCA ADETA ÖLÜMDEN KAÇMIŞ

Mersin Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken eski nişanlı Barış Can U., Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hukuk bürosundaki mesaisine giderken saldırıya uğrayan Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

10 YILDIR PEŞİNDEYDİ

Konuyla ilgili Sabah gazetesine açıklama yapan Raziye Oskay'ın kuzeni ve avukatı Meftun Uludoğan; "Raziye'ye lise yıllarından beri takıntılı olan bir adamdı. Yaklaşık 10 yıldır peşini bırakmadı. Tehditler şantajlarla kızı yanında tutmak istedi. Çok kötü biriydi. Geçen yıl belki nişanlanırsa düzelir diye Raziye nişan yaptı ama yine olmadı. 6 ay kadar önce nişanı attı. İstanbul'a gitti orada izini kaybettirmek istedi ama orada da buldu. Peşine düştü hiçbir şekilde rahat bırakmadı. Ne yapsa kızın peşinden düşmedi. En son işine gitmek için yolda otobüs beklerken 11 el ateş edip öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyoruz" dedi.



