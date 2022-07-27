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  4. Son dakika: Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Son dakika: Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

27.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre emlak ve otomobil satışı ve kiralama üzerine hizmet veren Sahibinden.com isimli internet sitesine soruşturma açıldı. Açıklama Rekabet Kurulu tarafından yapıldı.

Son dakika: Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Sahibinden.com adlı internet sitesine soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

K

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.

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sahibinden rekabet kurulu
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