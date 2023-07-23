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  4. Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yüzde 30,5 artırıldı

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yüzde 30,5 artırıldı

23.07.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yüzde 30,5 artırıldı

Son dakika: 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YÜZDE 30,5 ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla, fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

Karar ile; dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek. (DHA)

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