Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker, bir balıkçı teknesine çarptı.

6 BALIKÇIDAN 3'Ü KURTARILDI, 3'Ü ARANIYOR



Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.

Marince Traffic sitesinde 'Glard 2' isimli tankerin, rotası ve kaza bölgesinde konumlandığı radarlara yansıyor.





