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  4. Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Karadeniz'de Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Kazada balıkçı teknesi battı, 3 balıkçı kayboldu.

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker, bir balıkçı teknesine çarptı.

6 BALIKÇIDAN 3'Ü KURTARILDI, 3'Ü ARANIYOR

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.

Marince Traffic sitesinde 'Glard 2' isimli tankerin, rotası ve kaza bölgesinde konumlandığı radarlara yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rumeli Feneri Karadeniz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kanala karşı olanlara gelsin bu haber, buyrun bakalım, ezbere çıkıp konuşuyorlar yok depremi tetikleyecek, yok efendim küresel ısınmaya sebep olacak falanda filan, KANAL YAPILMASI GEREKİYORRRR NOKTA
hay aksilik 10 gün içerisinde ikinci kaza bakın birileri kendini haklı çıkartmak için bazen daha çok kurban verdirebilir dikkat etmek gerek çok geçmiş olsun
kaç yıldır bin tane kaza oldu dile gelmedi ama ne hikmetse 2 aydır her gün boğazda kaza haberi.. yaw bırakın bu işleri millet yemiyor artık
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