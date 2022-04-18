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  4. SON DAKİKA: Rus askerleri Kreminna'ya girdi, sokak çatışmaları başladı! Zelenski'den korkutan açıklama

SON DAKİKA: Rus askerleri Kreminna'ya girdi, sokak çatışmaları başladı! Zelenski'den korkutan açıklama

18.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Rus birlikleri ülkenin doğusunda bir taarruz operasyonuna hazırlanıyor." açıklamasının ardından, Rus askerleri kritik kente girdi. Sokak çatışmalarının başladığı Kreminna'da sivillerin tahliyesinin imkansız olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Rus askerleri Kreminna'ya girdi, sokak çatışmaları başladı! Zelenski'den korkutan açıklama

Son dakika: Rusya ordusu Ukrayna'da taaruza geçti. Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından ilerlemeye başlayan Rus ordusunun Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği bildirildi.

SON DAKİKA | SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Facebook hesabından, "Ruslar Kreminna'ya girdi. Sokak çatışmaları başladı. Tahliye imkansız." bilgisini paylaştı.

SİVİLLER KENTTE MAHSUR KALDI

Rus ordusunun Kreminna'ya çok sayıda tank ve zırhlı araçla girdiğini belirten Gayday, sivillerin kentte mahsur kaldığını belirtti.

RUSYAA

ZELENSKİ UYARMIŞTI: RUSLAR TAARUZA HAZIRLANIYOR

ZELESN

Ukrayna-Rusya savaşında 53’üncü gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, güne askeri ve hükümet yetkilileriyle savaş alanlarındaki durum hakkında bir toplantı yaparak başladığını ifade ederek, “Rus birlikleri ülkenin doğusunda bir taarruz operasyonuna hazırlanıyor. Yakın gelecekte başlayacak. Rus birlikleri Mariupol’u yok ederken, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki diğer şehirleri ve toplulukları da yok etmek istiyorlar” demişti.

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Savunmayı sağlamak için her şeyi yaptıklarını ve ortaklarla sürekli iletişim halinde olduklarının ifade eden Zelenski, “Ellerinden gelen her şeyle gerçekten yardımcı olanlara minnettarız. Ancak ihtiyaç duyduğumuz silah ve cephaneye sahip olanlar ve tedariklerini geciktirenler, bu savaşın kaderinin de onlara bağlı olduğunu bilmelidirler” dedi. Zelenski, savaşın 53’üncü günün geride kaldığını ve 53 gündür talep ettikleri silahlara dair bazı noktalarda cevap beklediklerini belirterek, “Silahlardaki her gecikme, her siyasi gecikme, Ukraynalıların canına mal oluyor. Rusya bunu böyle yorumluyor. Gerçekte durum böyle olmamalı” şeklinde konuştu.

“SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ, 106 KİŞİ YARALANDI”

RUSYA

Harkiv’e yönelik bombardımanın devam ettiğini, bunun sonucunda son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin de yaralandığını ifade eden Zelenski durumu ‘kasıtlı terör’ olarak niteledi. “Demokratik dünya, işgalcilerin Ukrayna’nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki vermelidir” diyen Zelenski, Rus ordusunun işkence odaları kurduğunu öne sürdü. Zelenski, “Yerel makamların temsilcilerini ve yerel topluluklarda dikkat çekenleri kaçırıyorlar. Öğretmenlere şantaj yapıyorlar. Emekli maaşı ödemek için sağlanan parayı çalıyorlar. İnsani yardım engellendi ve çalındı. İnsanları açlığa sürüklüyorlar” şeklinde konuştu.

Zelenski, Rusya’dan petrol tedarikine yönelik bir ambargoya ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade ederek, “Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmak için enerjiyi açıkça kullandığını zaten görüyor” dedi.

LİVİV'E FÜZE SALDIRISI

Öte yandan bu sabah Rus güçlerinin Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

fd

(AA)

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne sivil sivil mi kaldı herkese silah dağıttınız herkes asker oldu hala çıkmış sivillerin tahliyesi imkansız diyorsun madem sivil var da bu zamana kadar neredeydin savaşta değil misiniz siz tahliye edeceksiniz adamlar şehre girmişler her evden Ateş açılıyor ondan sonra diyorsun ki siviller
Bence bu liderler anlasmis kendi aralarinda

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