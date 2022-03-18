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  4. Son dakika: Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler! Birer birer açıklandı

Son dakika: Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler! Birer birer açıklandı

18.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası dünyadan gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti. Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Öte yandan Letonya ise 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler! Birer birer açıklandı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası Baltık ülkelerinden karşı hamle geldi. Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

SINIR DIŞI KARARI VERİLDİ

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Tallinn’deki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 diplomatın, Estonya’nın güvenliğini zayıflattıkları ve Rusya’nın hukuksuz savaşının propagandasını yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı ilan edildiği belirtildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİLER

Letonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’in başkent Riga’daki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Rinkevics’in, Rusya’nın nedensiz ve haksız askeri saldırısıyla mücadele eden Ukrayna’yla dayanışma için bu kararı aldığı ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Letonya Rusya Ukrayna
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