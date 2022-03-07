Son dakika: Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Öte yandan ABD'den, 'Suriye'deki savaşçılar' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...



00:01 2 RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ Rusya’nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

23:49 GEÇİCİ ATEŞKES KARARI Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

23:07 TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

22:41 RUSYA, JİTOMİR BÖLGESİNDE YAKIT DEPOSUNU VURDU Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova’da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

21:31 ÖLÜ VE YARALI SAYISI 1200'Ü GEÇTİ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

21:00 MÜZAKERELER SONA ERDİ Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu sona erdi. Müzakerelerde ateşkes sonucu çıkmadı.

20:55 ABD İDDİALARI DOĞRULADI Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

20:35 ABD'DEN İLAVE ASKER KARARI ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.