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Son dakika: Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

07.03.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir kentinde 2 Rus savaş uçağı düşürüldü. İşte dünyanın endişeyle izlediği Rusya-Ukrayna savaşında tüm detaylar...

Son dakika: Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Öte yandan ABD'den, 'Suriye'deki savaşçılar' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

00:01

2 RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya’nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

23:49

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

23:07

TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

22:41

RUSYA, JİTOMİR BÖLGESİNDE YAKIT DEPOSUNU VURDU

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova’da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

21:31

ÖLÜ VE YARALI SAYISI 1200'Ü GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

21:00

MÜZAKERELER SONA ERDİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu sona erdi. Müzakerelerde ateşkes sonucu çıkmadı.

20:55

ABD İDDİALARI DOĞRULADI

Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

20:35

ABD'DEN İLAVE ASKER KARARI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

20:11

İNGİLTERE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİSİ UKRAYNA'DAN AYRILDI

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını kapattığını açıkladı. Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı." ifadesini kullandı.

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Rusya Ukrayna
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