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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

15.03.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatına ilişkin yapılan bir son dakika açıklamasında savaşın sona erebileceği tarih verildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, "Savaş mayısta bitebilir" dedi.

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 20. gününde devam ederken, gerek iki ülke arasındaki müzakereler, gerekse diğer ülkelerin temasları savaşı bitirecek sonuç vermedi. Tüm dünya sıcak bölgeden gelecek iyi haberleri beklerken, Ukrayna tarafından savaşın sona ereceği tarihle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, "Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

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Arestovich, ayrıca iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 yıl boyunca devam edebileceğini belirtti. (İHA)

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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