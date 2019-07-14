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Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre S-400 Hava Savunma Sistemi'nin malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci ve altıncı uçak Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.

Son dakika haberine göre Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin teslimatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." denildi.

ALTINCI UÇAK DA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin teslimatı kapsamında altıncı uçağın da Ankara'ya ulaştığını bildirdi. Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." ifadeleri kullanıldı.

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S-400 S-400 teslimatı Son dakika son dakika s-400 Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
helal olsun verdiğimiz paralar konu savunmaysa fazla söze gerek yok sen sağcı ne solcu bu vatan meselesi biz kendimizi koruyamayacaksak kim koruyacak bu sistemi aldık diye dünya ayağa kalktı
vatanımıza miletimize hayırlı uğurlu olsun inşlah.
Allah'ın izni ile bir ırak bir suriyeye dönmeyecek ülkemiz.Abd nin ingilterenin almanyanın fetönün sancısı bundan.Sükürler olsun.
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