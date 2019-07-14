Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika haberine göre Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin teslimatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." denildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019

ALTINCI UÇAK DA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin teslimatı kapsamında altıncı uçağın da Ankara'ya ulaştığını bildirdi. Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." ifadeleri kullanıldı.