HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili yaptığı son açıklamada "Yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran’dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak’la da uçuşlarımızı Cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.

Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin’de artışın stabilleştiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bizim için daha önemli olduğunu, çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.

Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Ve bu vaka ile ilgili toplam vakaların da yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15’lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. yeni korona virüsün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum.

"BU VİRÜSÜ TAŞIYAN İÇİMİZDE İNSANLAR DA OLABİLİR"

Çevremizde birçok ülkede korona enfeksiyonun görüldüğünü biliyoruz. Özellikle İran’da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz. Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Biz özellikle sınırda gelmek isteyen vatandaşlarımız muayeneleri yapılarak, bir hastalık bulgusu varsa hastanede takibi ve testleri yapıldıktan sonra nasıl bir algoritma ile gönderileceği sağlık çalışanlarımız tarafından biliniyor. Herhangi bir bulgusu yoksa biz mümkün mertebe 14 güne tamamladıktan sonra süreci bitirmek istiyoruz. Bizim ülke içindeki vatandaşımızı da korumak anlamında bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve sınırlarımızı etrafımızdaki ülkeleri kuşattığını biliyoruz.

Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz. Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Kilo kaybı kanser habercisi olabilir!Kilo kaybı kanser habercisi olabilir!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Diğer Haberler
Antisosyal davranış bozukluğu gösterenlerin beyinleri küçük mü?

Antisosyal davranış bozukluğu gösterenlerin beyinleri...

Kanser belirtileri arasında kilo kaybı bulunur mu?

Kilo kaybı kanser habercisi olabilir!

Dalak büyümesi neden olur? Dalak büyümesi yaşayan hasta hemen tedavi edildi

Taş ağrısı sandı, sonuç doktorları bile şaşırttı!

12 yaşına kadar 304 kez ameliyat geçirdi! İlk kez su içebildi

304 kez ameliyat geçirdi! İlk kez...

Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

Pendik'te yetkisiz estetik ameliyata suçüstü!

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.