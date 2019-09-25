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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasından satırş başları:

"Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi.

2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca internet sitesi Ticaret Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İdari yaptırım yeterli olmayabilir. Halkın sağlığı ile oynayanların ruhsatlarını iptal edip , hapis cezası olmalı ertelemişiz
Çok güzel geç kalınmış bir karar bir an önce hal edilmeli
ya geçin bunları...herzaman haberlerde dolandirilan yüzlerce insan çıkıyor...yok ceza yazılmış yok kanal kapatilmis bırakın artık şu algı yapılmalarini...
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