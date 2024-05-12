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Afganistan'da sel felaketi: 300 kişi öldü, 1000 ev yıkıldı...

12.05.2024 10:41
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Afganistan, ülkenin kuzeyinde yer alan Baglan ilindeki sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketiyle karşı karşıya. Şu ana kadar 300 kişinin hayatını kaybettiği felakette bin kişinin ise evi yıkıldı.

Afganistan'da sel felaketi: 300 kişi öldü, 1000 ev yıkıldı...

Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Afganistan'ı kasıp kavuran sel felaketi Baglan'da 300'den fazla kişinin ölümüne ve 1000'den fazla evin yıkılmasına yol açtı. Bu, alışılmadık derecede şiddetli yağışlar nedeniyle son birkaç hafta içinde meydana gelen birçok selden biri oldu” denildi.

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GUTERRES’TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başsağlığı mesajını şu ifadelerle aktardı:

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“Genel Sekreter, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Baglan Vilayetinde meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duymaktadır. Genel Sekreter Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Kurbanların ailelerine taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler. Birleşmiş Milletler ve Afganistan'daki ortakları, ihtiyaçları süratle değerlendirmek ve acil yardım sağlamak üzere fiili yetkililerle koordinasyon halindedir.”

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Afganistan
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