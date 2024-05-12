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  4. Para dolu çantayı araçtan böyle çaldılar! Hırsızlık anları kamerada

Para dolu çantayı araçtan böyle çaldılar! Hırsızlık anları kamerada

12.05.2024 10:59
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Sultanbeyli'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki ticari aracın camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra araçtaki para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çantada 200 bin lira olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Anamur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Çiçen, hafif ticari aracını park ettiği sırada 200 bin lirasını araçta unuttu. Sabaha karşı motosikletle aracın yanına gelen 2 şüpheliden biri motosikletten inerek, elindeki sopayla ticari aracın camını kırmaya çalıştı. Amacına ulaşamayan şüpheli daha sonra kaldırım taşıyla aracın camını kırmayı başardı.

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Şüpheliler aracın içerisinde unutulan para dolu çantayı alarak, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çantada 200 bin lira olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli hırsızlık
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