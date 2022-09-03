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Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

03.09.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 231 kişi ise yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

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Buna göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 231 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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