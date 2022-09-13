SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 5-11 Eylül'de 22 bin 441 kişinin testi pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Güncel koronavirüs tablosuna göre, iyileşenlerin sayısı 25 bin 143 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 852 bin 382'ye yükselirken, 101 bin 68 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 152 milyon 158 bin 566 doza ulaştı.

