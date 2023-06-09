SON DAKİKA | Samsun'da feci kaza! İki tramvay çarpıştı: 2’si ağır 26 yaralı

Son dakika haberine göre kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı.

Kaza, 112’ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı.

2'Sİ AĞIR 26 YARALI

Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 2’si ağır 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından açıklama yapan Samsun Valisi Dağlı, “Samsun’a geçmiş olsun. Bugün sabah 09.40 sıralarında merkezden Tekkeköy istikametine giden bir tramvay arıza yapınca arkadan gelen bir tramvayın çarpmasıyla kaza meydana geldi. Vatmanın durumu ağır, toplam 26 yaralı var. Yaralıların durumu genelde hafif ve ayakta tedavi edilecek durumda. Hepimize geçmiş olsun. Vatmanımız da İnşallah kurtulur. Anlık gelişen bir olay. Arkadan gelen tramvay göremiyor ve duramıyor. Öndeki tramvayda teknik bir arıza olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

