Son dakika: Şanlıurfa'da terör örgütünden hain saldırı! Vali duyurdu: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'dan acı haber geldi, 1 askerimiz hain terör örgütü saldırısında şehit oldu. Terör saldırısına TSK'dan sert karşılık geldi.

TERÖR NOKTALARI ATEŞ ALTINA ALINDI!

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına aldı.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

VALİ AYHAN: 1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

(İHA-AA)

