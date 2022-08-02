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  4. Son dakika: Şap ve çiçek hastalığı görüldü... O ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı!

Son dakika: Şap ve çiçek hastalığı görüldü... O ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı!

02.08.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesine hayvan giriş çıkışları yasaklandı. İlçedeki küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Öte yandan hayvan pazarı da kapatıldı.

Son dakika: Şap ve çiçek hastalığı görüldü... O ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı!

Son dakika haberi... Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı kapatıldı.

Yenişehir’de küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarı kapatıldı.

21 GÜN KAPATILDI

Hayvancılığı ile Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir’de bulunan hayvan pazarı ilçede küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı tedbir amaçlı 21 gün kapatıldı. Karantinaya alınan ilçede hayvan giriş ve çıkışları hastalık ortadan kalkana kadar yasaklandı. (İHA)

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Bursa
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