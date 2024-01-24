Son dakika | Sarıyer'de polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 2'si polis, 5 yaralı var

Son dakika: İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI! 2'Sİ POLİS 5 YARALI

Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





