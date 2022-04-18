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  4. SON DAKİKA | Şişli'de panik anları! Yerden önce dumanlar çıkmaya başladı, sonra patlama oldu

SON DAKİKA | Şişli'de panik anları! Yerden önce dumanlar çıkmaya başladı, sonra patlama oldu

18.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şişli'de bu sabah büyük panik yaşandı. Yer altı kablolarının yanması nedeniyle önce dumanlar yükselirken, bir süre sonra rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

SON DAKİKA | Şişli'de panik anları! Yerden önce dumanlar çıkmaya başladı, sonra patlama oldu

Son dakika: Şişli'de yer altı kablolarının yanması paniğe neden oldu. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı.

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KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

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"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

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CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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(DHA)

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