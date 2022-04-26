SON DAKİKA: Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Bu pazar seçim olsa...

Son dakika: 2023 seçimleri yaklaşırken hem siyasi partiler hem anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların merak ettiği oy oranlarıyla ilgili düzenli olarak araştırma yapan şirketler her hafta yeni çalışmalarını duyuruyor. Son araştırma ORC araştırma şirketi tarafından yapıldı.

MAKAS AÇILIYOR MU?

17-21 Nisan arasında 41 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya 4 bin 385 kişi katıldı ve tüm soruların yanıtları yüz yüze alındı. Bugün yayınlanan araştırma sonuçlarında Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki oy farkı ortaya çıktı.

İŞTE OY ORANLARI

ORC tarafından yapılan son çalışmada partilerin oy oranları şu şekilde duyuruldu;



AK PARTİ %28,1

CHP %24,3

İYİPARTİ %17,3

HDP %8,5

MHP %7,8

Bu oranlara bakıldığında ittifaklardaki son durum ise şu şekilde;



Cumhur İttifakı %35,9

Millet İttifakı %41,6



