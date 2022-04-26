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SON DAKİKA: Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Bu pazar seçim olsa...

26.04.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te yapılması beklenen genel seçimle ilgili, anket şirketleri son verilerini yayınlamaya devam ediyor. Son anket ORC tarafından duyuruldu. "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" soruyla yüz yüze yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı arasındaki oy oranı kaç? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Bu pazar seçim olsa...

Son dakika: 2023 seçimleri yaklaşırken hem siyasi partiler hem anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların merak ettiği oy oranlarıyla ilgili düzenli olarak araştırma yapan şirketler her hafta yeni çalışmalarını duyuruyor. Son araştırma ORC araştırma şirketi tarafından yapıldı.

MAKAS AÇILIYOR MU?

17-21 Nisan arasında 41 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya 4 bin 385 kişi katıldı ve tüm soruların yanıtları yüz yüze alındı. Bugün yayınlanan araştırma sonuçlarında Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki oy farkı ortaya çıktı.

İŞTE OY ORANLARI

ORC tarafından yapılan son çalışmada partilerin oy oranları şu şekilde duyuruldu;

AK PARTİ %28,1
CHP %24,3
İYİPARTİ %17,3
HDP %8,5
MHP %7,8

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Bu oranlara bakıldığında ittifaklardaki son durum ise şu şekilde;

Cumhur İttifakı %35,9
Millet İttifakı %41,6

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