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Son dakika: Son hava tahmin raporu yayımlandı! Meteorolojiden 49 ile kritik uyarı

08.02.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının azalacağı tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak tekrar artacağı düşünülüyor. Öte yandan meteoroloji tarafından 49 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı da yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Son hava tahmin raporu yayımlandı! Meteorolojiden 49 ile kritik uyarı

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu açıklanırken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

49 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle; Adana, Ankara, Artvin, Bilecek, Burdur, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Osmaniye, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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