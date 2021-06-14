Son Dakika: Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi

Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. Rus menşeli aşı incelenmek için halk sağlığı ilaç deposuna nakledildi. Son yapılan araştırmalarda aşının yüzde 91 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." demişti.

Öte yandan, ulusal ilaç kurumu da Sputnik V’ye yönelik yaptığı incelemelerde, aşının üretici firmanın savunduğu özellikleri taşıdığını, virüse karşı memnun edici düzeyde bağışıklık sağladığını açıkladı.

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