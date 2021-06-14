Son Dakika: Koronavirüs aşılama çalışmasında son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada pazartesi gününden itibaren 40 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

14 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 33 milyon 813 bin 626, 1. doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 106 bin 208, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 707 bin 418 oldu.

BAKAN KOCA: SALGIN İYİCE GERİLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük. Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.



