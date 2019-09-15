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Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye Çobanbey beldesi terör saldırısı

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