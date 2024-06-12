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  4. Son dakika: Tahir Elçi davasında polis memurları hakkında karar!

Son dakika: Tahir Elçi davasında polis memurları hakkında karar!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 17:05
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Son dakika haberi: Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi.

Son dakika: Tahir Elçi davasında polis memurları hakkında karar!

Son dakika haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık 3 polisin beraatine karar verdi.
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Tahir Elçi
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