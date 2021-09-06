Son Dakika: Taliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

Taliban sözcüsü "Pencşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Pencşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti. Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti.
Afganistan işgal edilirken İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine girmeyen Pencşir'in Taliban'ın giremediği tek bölge olduğu belirtilmişti.
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