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  4. Son Dakika: Taliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

Son Dakika: Taliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

06.09.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Taliban, Afganistan'ın Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu.

Son Dakika: Taliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

Taliban sözcüsü "Pencşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" açıklamasını yaptı.

DİRENİŞİ TALİBAN'A KARŞI ÖRGÜTLEMİŞTİ

Öte yandan Pencşir, ülkenin ünlü komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un memleketi. Oğlu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti. Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti.

TALİBAN'IN GİREMEDİĞİ TEK BÖLGE

Afganistan işgal edilirken İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine girmeyen Pencşir'in Taliban'ın giremediği tek bölge olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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