SON DAKİKA! Tekirdağ'da hızlı tren çalışması sırasında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika! Tekirdağ'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından bir kötü haber daha geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.



