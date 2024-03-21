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  4. SON DAKİKA! Tekirdağ'da hızlı tren çalışması sırasında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

SON DAKİKA! Tekirdağ'da hızlı tren çalışması sırasında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 14:48
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Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA! Tekirdağ'da hızlı tren çalışması sırasında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika! Tekirdağ'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından bir kötü haber daha geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.


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Tekirdağ hızlı tren Göçük
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