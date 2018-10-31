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Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olması, 10 askerin de hava koşullarından etkilenmesi üzerine başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin görevlendirilen 2 müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

İlçenin 2300 rakımlı kırsalında operasyona katılan jandarma uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in, 26 Ekim'de olumsuz hava koşullarından etkilenip kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit olduğu olaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli ve Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan idari soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 müfettiş de kente geldi. Müfettişlerin olayla ilgili çalışmalarına başladığı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kentte son teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üstlenme bölgelerini kontrol altına alıp alan hakimiyeti sağlamak amacıyla 22 Ekim'de 12 kişilik tim, Nazımiye ilçesi kırsalına helikopter ile indirilmişti.

Teröristlere yönelik pusu faaliyeti sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenen tim, 26 Ekim'de karadan bölgeye ulaşan takviye birliklerce güvenli bölgeye getirilmiş ve hava koşullarının kısmen düzelmesiyle helikopter ile tahliye edilip Tunceli Devlet Hastanesine getirilmişti.

Bu askerlerden, hipotermi tanısıyla hastaneye getirilen uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen şehit olmuş, 10 asker de muayenelerinin ardından taburcu edilmişti. (AA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ASİL ASKERLERMİZ TERÖRİSTELERE DEĞİL HAVA KOŞULLARINA KURBAN VERİLDİ. TERÖRİST KİM BURADA ONUDA ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ DOĞRUSU.
hani ne oldu bizim şu iha ,siha, işi bbg evi gibiydi dağlar hani daha operasyona devriyeye askerin bile çıkmasına gerek yoktu hani dünyada bu teknolojiyi üreten beş ülkeden biriydik
meclıste araştırın müfettış ne cıkarabılır
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