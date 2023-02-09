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  4. Türkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlar! 20 günlük Kerem bebek depremden 60 saat sonra kurtarıldı, avucunda annesinin saçı vardı...

Türkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlar! 20 günlük Kerem bebek depremden 60 saat sonra kurtarıldı, avucunda annesinin saçı vardı...

09.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da 60 saat sonra bir mucizeye tanık olundu. 20 günlük bebek enkazdan kurtarıldı. Bebeğin isminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken çekilen fotoğraflar hem sevindirdi hem de iç sızlattı. Kerem bebeğin avucunda annesinin saçının olduğu da görüldü. Paylaşılan o fotoğraflar herkesi ağlattı.

Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ağlarken bir yandan da bölgeden herkese umut olan sevindirici haberler geliyor. Son olarak Türkiye'nin asla unutamayacağı bir görüntü geldi. O anlar herkesi ağlattı. 20 günlük bir bebeğin depremden 60 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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AVUCUNDA ANNESİNİN SAÇI...

İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi.

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Reuters'tan Kemal Aslan paylaştığı fotoğraflara "8 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen ölümcül depremin ardından enkazın altından kurtarılan 20 günlük Kerem Ağırtaş adlı erkek bebek bir kurtarıcı tarafından tutuluyor." notunu düştü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi.

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Battaniyeye sarılı haldeki yeni doğan bebeğin enkazdan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi yapıldı. (Reuters)

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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