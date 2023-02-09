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Gaziantep’te deprem sonrası kan donduran iddia! Dükkanları büyütmek için kolonları kesmişler

09.02.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Gaziantep’teki 6 katlı binanın altında bulunan dükkanın kolonlarının iş yeri sahibi tarafından daha önce kesildiği iddia edildi. Depremden 30 saat sonra yaralı olarak kurtulan Gülben Yılmaz, "Apartmanımız sorunluydu. Dövizci, kuyumcu dükkanlarındaki kolonlar kesilmişti" dedi. Depremden sağ kurtulan Rabia Yılmaz da, "Evin altındaki dükkanların bazılarının kolonları kesilmişti'' diye konuştu. İşte detaylar...

Gaziantep’te deprem sonrası kan donduran iddia! Dükkanları büyütmek için kolonları kesmişler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem ve daha sonra Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremlerin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’te yıkılan Gölgeler Apartmanı ile ilgili ortaya atılan iddia ise kan dondurdu.

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30 SAAT SONRA KURTULDULAR

Depremden 30 saat sonra yaralı olarak kurtulan Rabia Yılmaz ve kızı Gülben Yılmaz (23), dehşet anlarını anlattı. Deprem anında uyanık olduğunu belirten Gülben Yılmaz, "Evdekileri uyandırdım. Evdekilerle birlikte el ele tutuşup çömeldik. Üzerimizde sadece molozlar vardı. Çok ağırdı, nefessiz kalmıştık. Benim elimde telefon vardı, onun kabını sallıyordum. Apartmanımız sorunluydu. Dövizci, kuyumcu dükkanlarındaki kolonlar kesilmişti. Nefes almam için kafamdaki tokayı annem ağzıma koydu’’ dedi.

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"MASALLAR ANLATTIK, SAYILAR SAYDIK UYUMAMAK İÇİN’’

Depremden sağ kurtulan anne Rabia Yılmaz (44) da, "Deprem anında uyanıktım. İki kızım vardı, nefes almaları için yer açtım. Onlara moral verdim. Telefon kılıfını çıkardım yelpaze yaptım. Çıkarıldığım anı hatırlıyorum. En son 'Beni çıkarın' dedim, en son ben çıktım sürünerek. Masallar anlattık, sayılar saydık, birbirimizi motive ettik uyumamak için. Sallantı ile beraber bina çöktü, üçümüz birbirimize sarıldık, sonra da düştü. Evin altındaki dükkanların bazılarının kolonları kesilmişti'' diye konuştu.

İHA

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deprem Gaziantep dükkan enkaz kolon

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