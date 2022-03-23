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  4. SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı

SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı

23.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı. Bunun için bir takım şartları olduğunu söyleyen Zelenskiy, Rusya lideri Putin'le görüşme çağrısını yineledi.

SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı

Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşını bitirebilecek öneri Ukrayna lideri Zelenskiy'den geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

ZELENSKİY: TÜM TARAFLAR İÇİN 'UZLAŞMA'

Zelenskiy, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

PUTİN'LE GÖRÜŞME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zelenskiy, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenskiy, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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