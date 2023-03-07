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SON DAKİKA | Uzman isimden dikkat çeken hava durumu tahmini: O tarihe dikkat! 'Kar yağışı ihtimali var'

07.03.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, dikkat çeken bir hava durumu tahmininde bulundu. 11 Mart'tan itibaren yeni yağışlı hava geldiğini belirten Bozyurt, 14-15 Mart tarihini işaret ederek kar yağışı ihtimali olduğunu açıkladı. Kuraklık tehlikesine ilişkin de konuşan Bozyurt, "Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir" ifadelerini kullandı. İşte dikkat çeken o değerlendirmeler!

SON DAKİKA | Uzman isimden dikkat çeken hava durumu tahmini: O tarihe dikkat! 'Kar yağışı ihtimali var'

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Artık yağışlar başladı. Yavaş yavaş sevinmeye başladık. En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde özellikle etkili olmaya başladı. Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz. Tabi ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor.

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11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Önümüzdeki günlere baktığımız zaman bu yağışların yine devam edeceğini biz söyleyebiliriz. 7 Mart’ta yağışlar bir süre ara verecek ancak daha sonra 11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor.

Her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını görüyoruz. Yine bu halk arasındaki büyük inanışa göre 11 Mart’ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak. Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. Ancak 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz.

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14-15 MART’A DİKKAT! KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR…

Şimdilik sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz. Soğuk havanın bir giriş yapacağını söylerken ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak. Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.

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‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’

Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim. Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir.

Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.

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