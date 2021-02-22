Son Dakika: Yasin Börü davasında yeni gelişme

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklara Yargıtayın bozma ilamına karşı beyanlarını sordu. Sanık Ali Güler, "olaylarla uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını, 6-7-8-9 Ekim'de evinden dışarı çıkmadığını, o günlerde yanında olduğu Suat Tepe'nin bu durumun şahidi olduğunu" iddia etti. İşlemediği suçtan 7 yıldır tutuklu bulunduğunu öne süren Güler, Tepe'nin şahit olarak dinlenmesini talep etti. Tanık olarak dinlenen İdris A. da sanıklardan Mazlum İçli'yi tanıdığını olayların olduğu tarihte İçli'yi Kulp ilçesinde Muhsin Bayram'ın düğününde gördüğünü ifade etti. Düğün bittikten sonra İçli'nin de aralarında bulunduğu müzisyenleri Diyarbakır'a götürdüğünü anlatan İdris A, "Ben taksicilik yaparım. Düğün 3 gün sürdü. Düğün sahipleri bana müzisyenleri Kulp'tan Diyarbakır'a götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben de götüreceğimi söyledim. Götürdüğüm arabada Mazlum İçli de vardı." diye konuştu. Sanık İçli'nin avukatı Mahsuni Karaman da müvekkilinin olaylar sırasında bir düğünde bulunduğuna ilişkin görüntüleri daha önce mahkemeye sunduklarını ve bu görüntülerin dikkate alınmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı dosyaya gelen evraka ilişkin diğer sanıklara söz verdi. Söz alan sanık Mecnun Akkoyun, PKK terör örgütünü öven ifadelerle sözlerine başladı. Suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu öne süren Akkoyun, tahliye talebinde bulundu. Daha sonra söz alan bazı sanıklar mahkemeyi tanımadıklarını, olayların gerçek suçlularının adalet önüne çıkartılmadığını ileri sürdü. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını ve terör örgütü PKK lehine sözler sarf eden 5 sanık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. DAVANIN GEÇMİŞİ Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamıştı.