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  4. SON DAKİKA | YÖK'ten "azami süre" kararı: Artık o öğrenciler de sınav hakkından yararlanabilecek

SON DAKİKA | YÖK'ten "azami süre" kararı: Artık o öğrenciler de sınav hakkından yararlanabilecek

07.07.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabilecek.

SON DAKİKA | YÖK'ten "azami süre" kararı: Artık o öğrenciler de sınav hakkından yararlanabilecek

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

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Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak. (İHA)

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sınav YÖK

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