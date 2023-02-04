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  4. Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var: Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var: Ekipler müdahale ediyor

04.02.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ediyor.

Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var: Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Diyarbakır’da korkunç kaza. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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trafik kazası Diyarbakır yolcu otobüsü

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