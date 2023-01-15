Son dakika | 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı piste düşüp alev aldı! Nepal'de feci kaza: İlk görüntüler geldi: Çok sayıda can kaybı var

Son dakika haberi: Nepal'de feci bir uçak kazası yaşandı. 68 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu belirtilen uçak, olumsuz hava koşullarında Pokhara Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştü.

UÇAK ALEV ALDI

Uçağın piste düştüğü sırada alev alarak yangın çıktığı belirtildi.

Eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düşen Yeti Havayolları uçağında toplam 68 yolcu ve dört mürettebat olduğu ifade edildi.

AĞIR BİLANÇOYU PAYLAŞTI! EN AZ 30 ÖLÜ...

Hindistan merkezli News Nation muhabiri Rahul Sisodia, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı açıklamada en az 30 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bilgisini paylaştı.

BAŞBAKANDAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, uçağın trajik kazasından üzüntü duyduğunu dile getirerek Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

İŞTE KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



