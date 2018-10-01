Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı. Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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