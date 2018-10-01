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Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Zonguldak'ta, Almanya'dan gelen bir yolcu uçağının pistten çıktığı, yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı. Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Almanya uçak havaalanı havalimanı

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