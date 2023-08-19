SON DEPREMLER LİSTESİ 19 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

DEPREM Mİ OLDU? (19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ)

2023.08.19 13:57:44 37.9537 36.2937 1.6 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 12:46:48 38.6243 37.1935 3.8 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.19 12:00:59 38.2063 38.6595 5.0 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.19 11:09:45 36.9898 27.9460 11.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.19 11:01:24 38.1903 37.2562 5.0 -.- 2.1 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 10:39:04 38.3438 27.1885 8.5 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.08.19 09:58:03 36.0595 36.6402 22.5 -.- 2.2 -.- KAVALCIK-REYHANLI (HATAY) İlksel

2023.08.19 08:39:59 39.0717 27.5843 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2023.08.19 07:57:34 36.2890 36.0365 8.2 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.08.19 07:34:13 38.0068 36.3807 5.0 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 07:29:42 37.9553 36.3820 5.0 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 07:04:37 38.5283 39.3112 3.0 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2023.08.19 06:52:16 37.8882 36.5733 5.4 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 06:37:23 36.8272 36.5167 2.5 -.- 1.4 -.- HASSA (HATAY) İlksel

2023.08.19 06:23:00 38.4070 37.4733 5.0 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.19 06:05:20 39.2307 40.3768 9.6 -.- 2.2 -.- BAGLARPINARI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.19 06:01:15 38.4233 37.4878 5.0 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.19 04:44:17 39.0385 33.0500 4.5 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.08.19 03:56:41 39.1600 42.2487 5.0 -.- 2.2 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel

2023.08.19 03:52:41 37.0232 36.3753 5.0 -.- 2.1 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel

2023.08.19 03:51:12 36.9528 27.4103 9.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.19 03:43:52 36.9628 27.4253 11.5 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.19 03:30:40 37.1090 28.4698 2.0 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.19 03:21:03 39.1427 42.2702 9.2 -.- 1.8 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel

2023.08.19 03:14:02 37.9748 36.3687 5.0 -.- 3.1 3.2 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 03:04:04 38.0625 36.5587 6.9 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 02:25:23 37.6040 37.3222 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 01:52:20 38.0573 36.8343 7.2 -.- 2.3 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 01:45:34 38.1943 37.0637 5.0 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 01:41:59 38.1165 32.5947 8.0 -.- 1.0 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.19 01:37:13 38.3707 37.3603 5.0 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 01:15:36 38.6742 26.7115 5.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.19 01:00:17 36.7303 28.0852 72.2 -.- 3.3 3.2 SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.08.19 00:36:49 38.3180 36.9757 15.5 -.- 1.4 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 00:35:29 38.6732 26.7248 7.6 -.- 1.6 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2023.08.19 00:20:51 38.7872 37.1823 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.19 00:16:35 38.3780 37.1773 6.4 -.- 1.7 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.19 00:09:49 38.6720 26.7053 5.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.19 00:04:00 38.7588 37.3522 6.3 -.- 1.6 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

