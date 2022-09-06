SON DEPREMLER LİSTESİ 6 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 6 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 6 EYLÜL 2022 SALI

2022.09.06 06:05:12 37.1227 28.5472 8.8 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.06 04:48:27 39.2898 27.7153 5.4 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2022.09.06 04:24:27 37.6012 26.8213 1.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.06 03:22:47 37.7498 26.6907 11.7 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.06 02:48:09 37.1308 28.5467 5.3 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.06 02:43:31 39.1622 40.9202 5.5 -.- 1.8 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.09.06 02:42:01 37.9972 27.2197 12.0 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.09.06 02:32:30 37.1155 28.5040 9.0 -.- 2.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.06 02:06:47 36.9150 28.0897 17.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.06 01:28:43 37.1197 28.5553 5.2 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.06 01:27:49 40.4787 29.0067 10.0 -.- 1.4 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.09.06 01:21:50 36.9377 28.0745 5.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.06 01:21:24 37.6478 26.8460 12.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.06 00:53:42 36.9328 28.2955 5.0 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.09.06 00:44:08 37.7123 29.8903 14.5 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.09.06 00:34:47 42.7258 43.6060 14.0 -.- 3.6 3.9 GURCISTAN İlksel

2022.09.06 00:12:41 37.1252 28.5137 20.1 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

