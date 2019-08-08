Son dönemin en popüler estetiği badem göz estetiği

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, son dönemin en popüler estetik konularının başında göz çevresi estetiği geldiğini belirterek; ‘badem göz estetiği’ adı verilen uygulama ile gözlerdeki ifadenin daha canlı, dinamik ve etkileyici hale getirildiğini yaşı ele veren bakışların gizlenebildiğini ve güzelliği doğrudan etkileyebildiğini ifade etti. Çekici gözlerin, güzellik tanımıyla birebir örtüştüğünü ifade eden Op. Dr. Mirza Fırat, bakışlardaki çekiciliğin sırrı olan badem göz estetiği hakkında merak edilenleri anlattı. İlk bakışta yüzde en dikkat çeken organ olan gözlerin, yaşı hem ele verebildiğini, hem de yaşı saklayabildiğine dikkat çeken Op. Dr Mirza Fırat, gelişen estetik tedavilerdeki teknoloji sayesinde genç ve dinamik bakışlar elde edildiğini, yaş faktörüne olumlu etkilerinin olduğunu belirterek, "Görselliğin giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, bakışlar da artık çok daha ön planda. Bakış estetiği 20’li yaşlarda bile artık talep edilir ve uygulanır bir hale geldi" dedi.

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NEDEN YAPILIR? Op. Dr. Mirza Fırat, gözün iç ve dış yan köşelerine kantus ismini verdiklerini, badem göz estetiğinin gözün dış kantusunun daha dışarı ve yukarı doğru çekilerek gözün yeniden şekillendirilmesi işlemi olduğunu dile getirdi. Göz dış kantusunun aşağı doğru olmasının yorgunluğu ve düşük enerjiyi çağrıştırdığını anlatan Op. Dr. Mirza Fırat, etkileyiciliğin odak noktası olan gözlerde bu durumun istenmeyen bir etki olduğunu, birçok kişinin bu nedenle bu operasyonu talep ettiğini ifade ederek, yapılan cerrahinin kısa, basit oluşu ve dokulara zarar vermeyen bir işlem olmasından ötürü de uygulamasının giderek artarak yaygınlaştığını belirtti. Op. Dr. Mirza Fırat, göz yapısı aşağıya doğru olan insanların; yorgun, üzgün ve mutsuz görünebildiğini, kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olan bu sorunun badem göz estetiği ile ortadan kaldırıldığını vurgulayarak, "Herkesin güzellik anlayışının farklı olduğunu söylemiştik ancak badem göz herkes tarafından tercih edilmekte, hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilmektedir. Üstelik badem göz estetiği oldukça minik bir cerrahi uygulamadır" dedi.

'GÖZ ÇEVRESİ BİR BÜTÜNDÜR' Gözlerin oldukça hassas bir organ olduğu için bazı kişilerin bu operasyona şüphe ile yaklaştığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Mirza Fırat, ancak badem göz estetiği ameliyatının püf noktalarını hastalarıyla yüz yüze görüştüğünde, endişelerini bir kenara bırakabildiklerini, güzelliklerinin, daha çekici olacaklarının veya göz çevresindeki problemlerden kurtulabilecekleri için güvenle karar verebildiklerini dile getirdi. İŞLEM NASIL YAPILIYOR? Endoskopik teknik ile sunulan en büyük farkın işlemin kalıcı olması şeklinde açıklama yapan Op. Dr Mirza Fırat, ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılan bu işlemin gözün dış kantusundaki fasya ve kasların dışa ve yukarı doğru gerdirilerek kemik zarına asılmasını kapsadığını, ortalama 1 saat kadar sürdüğünü, ömür boyu kalıcılığı olan bu işlemin yaşlanmanın etkilerine bağlı olarak yıllar içerisinde isteğe bağlı olarak tekrar edilebileceğini belirtti.

Op. Dr. Mirza Fırat, bilinen kronik bir göz rahatsızlığı olmayan, göz şeklinden şikayetçi olan herkesin bu ameliyat için aday olabildiğinin altını çizdi.