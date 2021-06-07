Son dönemlerin trend uygulaması kaş ekimi nasıl yapılır?

Kaş ekimi, günümüzde özellikle fazla kaş aldırmaya bağlı olarak kaşların döküldüğü durumlarda, saçın arkasında görünmeyecek bir alandan incecik bir şerit halinde saç köklerinin alınarak kaşa istenilen şekilde ekim yapılması ve kaşlarının istenen görünüme kavuşmasını sağlayan bir yöntemdir. Ortalama 1 saat içerisinde işlem tamamlanır. İşlem akabinde istenen şekilde, dizaynda ve sıklıkta doğal kaş görüntüsüne kavuşulur. KAŞ EKİMİ NASIL YAPILIR? Kusursuz bir görünümün parçası olan kaş ekimi nasıl yapılır diye merak edenlerin ilk olarak bilmesi gereken uygulamanın ameliyathane ortamında yapıldığıdır. Kaş ekimi uygulaması, hastanın saçlarının ortasındaki iki parmaklık bir yerden minik bir kısaltma yapılarak, mikro cerrahi aletler yoluyla saç köklerinin alınıp, ayıklanıp, kaş bölgesine kaşın aynı açılarında ekilmesiyle son bulur. İşlemden sonra ekilen kaşlar 3 hafta içerisinde dökülmeye başlar. 3 ay içerisinde ekilen kaşların yüzde 70'i dökülür. 3. aydan sonra oradaki kaşlar doğal bir şekilde çıkmaya başlar. Altıncı ayda istenen kaş görüntüsünün yüzde 80'ine, dokuzuncu ay yüzde 90'ına ulaşmış oluruz.

KAŞ EKİMİNDE HANGİ TEKNİKLER KULLANILIR? Kaş ekiminde yaygın olarak fue tekniği uygulanmaktadır. Fue tekniğinde, saçın arka bölümünde minik bir alan kısaltılır, saç kökleri mikro cerrahi yöntemler yardımıyla travmatize edilmeden özel kanallar yardımıyla kaşa nakledilir. Kaşın yatay görüntüsünün bire bir olmasını ve doğallığını sağlayan bir tekniktir. KAŞ EKİMİ KİMLERE UYGULANABİLİR? Kaş ekimi, kaşlarını kaybeden, kaşlarında dikiş ve yanık izi olan her yaş grubundaki kadın ve erkeğe uygulanabilir. Yaş sınırı ve cinsiyet ayrımı gözetmez. Saçlarına dövme yaptırdığı halde şeklinden memnun olmayan ve dövmenin kapatılmasını isteyen hastalarda da dövmenin üzerine kaş ekilerek izleri silinir. KAŞ EKİMİNDE DOĞAL GÖRÜNÜM SAĞLAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Kaş ekiminde doğal görünüm sağlamak için, hastanın yüzüne uygun bir kaş ekimi gerçekleştirmek gerekir. Bazı hastaların absürt istekleri olabilir. Bu konuda hastayla ortak bir paydada buluşup, hastada var olan kaşların açısı neyse o açıda kaş ekimi yapılmalıdır. Böylelikle doğal sonuç ve doğal görünüm alınabilir. KAŞ EKİMİNDE KAŞ ŞEKLİNE NASIL KARAR VERİLİR? Kaş ekiminde hastanın eski fotoğraflarındaki kaş şekline bakarak karar verebildiğimiz gibi, bazı hastalarımız da makyözlerine kaşlarını çizdirerek isteklerini iletebilirler.