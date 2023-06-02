HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son günlerde çok konuşulmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti

Son günlerde çok konuşulmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti

02.06.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti. Yapıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Yemin metnini elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde çok konuşulmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Yapıcıoğlu, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdıktan sonra yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Yemin metnini elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" diye konuşmuştu.

Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı yemin etti.

HÜDA PAR'lı vekil böyle yemin etti HÜDA PAR'lı vekil böyle yemin etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi! Açılış tarihi belli olduYağdonduran Tüneli'nde sona gelindi! Açılış tarihi belli oldu
Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'
CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildiCHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi
Anahtar Kelimeler:
yemin zekeriya yapıcıoğlu

En Çok Okunan Haberler

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldi

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldi

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."

Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.