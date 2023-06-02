Son günlerde çok konuşulmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Yapıcıoğlu, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdıktan sonra yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Yemin metnini elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" diye konuşmuştu.

Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı yemin etti.



