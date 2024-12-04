Son halini bir gören bir daha baktı! Tam 50 kilo verince görenler tanıyamadı: Sırrını "Erken akşam yemeği kuralı" olarak açıkladı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'da yaşayan Xiao Zhen isimli bir sunucu vücut yağ oranının yüzde 41'den yüzde 19,7'ye düştüğünü belirterek 50 kilo verme serüvenini paylaştı.

Fenomen isim kilo verme macerasında diyet ve egzersiz odaklı ilerlediğini söylerken hayatını da daha düzenli bir hale getirdiğini ifade etti.

Daha erken saatte yemek yemeye başladığını belirten Zhen, "Meyve ve sebze tüketmeye odaklanın. Nişasta ile tamamen vedalaşmadım ama azalttım. Nişasta tüketimimi kahverengi pirinç veya tahıl ile sınırlandırdım. Geceleri kendimi çok aç hissettiğimde şekersiz soya sütü tükettim. Daha iyi sindirime yardımcı olması için iyice çiğnedim. Bu daha uzun süre tok kalmama yardımcı oldu." dedi.