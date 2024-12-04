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  4. Son halini bir gören bir daha baktı! Tam 50 kilo verince görenler tanıyamadı: Sırrını "Erken akşam yemeği kuralı" olarak açıkladı

Son halini bir gören bir daha baktı! Tam 50 kilo verince görenler tanıyamadı: Sırrını "Erken akşam yemeği kuralı" olarak açıkladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 15:13
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Tayvanlı 40 yaşındali sunucu Xiao Zhen 2017 yılının sonuna kadar 105 kilodan sadece 55 kiloya inerek tam 50 kilo verdi. Fenomen ismin son halini bir gören bir daha baktı. Ünlü sunucu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim hayranlarının kilo verme formülü sorularına ise "Erken akşam yemeği kuralı" diyerek özetledi.

Son halini bir gören bir daha baktı! Tam 50 kilo verince görenler tanıyamadı: Sırrını "Erken akşam yemeği kuralı" olarak açıkladı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'da yaşayan Xiao Zhen isimli bir sunucu vücut yağ oranının yüzde 41'den yüzde 19,7'ye düştüğünü belirterek 50 kilo verme serüvenini paylaştı.

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Fenomen isim kilo verme macerasında diyet ve egzersiz odaklı ilerlediğini söylerken hayatını da daha düzenli bir hale getirdiğini ifade etti.

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Daha erken saatte yemek yemeye başladığını belirten Zhen, "Meyve ve sebze tüketmeye odaklanın. Nişasta ile tamamen vedalaşmadım ama azalttım. Nişasta tüketimimi kahverengi pirinç veya tahıl ile sınırlandırdım. Geceleri kendimi çok aç hissettiğimde şekersiz soya sütü tükettim. Daha iyi sindirime yardımcı olması için iyice çiğnedim. Bu daha uzun süre tok kalmama yardımcı oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kilo verme
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