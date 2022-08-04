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SON SAATLER! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. İlgiyle takip edilen bekçilik sınav sonuçlarının açıklanması için son güne gelindi. Bekçi adayları, "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu internette sorgulamaya devam ediyor. Barajı geçen adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınava girecek. Peki EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçları öğrenme ekranı...

SON SAATLER! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasını uzun süredir bekleyen bekçi adayları için sona gelindi. EGM PA, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yanıtladı. Yazılı sınavda barajı geçen adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınava girecek. Yazılı sınavın baraj puanı 50 puan olarak belirlenmişti. Peki 2022 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı!

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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 Cuma tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

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BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA

Bekçilik sınav sonuçları e-devlet Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından sorgulanabiliyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf


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